Инвестфонд основателей «Фармстандарта» хочет выкупить 13% уставного капитала «Отисифарма»

Инвестиционный фонд Augment Investments Limited, бенефициарами которого являются основатели «Фармстандарта» Виктор Харитонин и Егор Кульков, направил в Банк России обязательное предложение о выкупе 19,29 млн обыкновенных именных бездокументарных акций фармацевтической компании «Отисифарм» (13,27% уставного капитала). Об этом пишет finanz.ru со ссылкой на документы компании.

Сейчас основным акционером «Отисифарма» является Augment Investments с долей 53,94%. Миноритарными долями, в частности, владеют ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (12,85%) и ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (4,9%).

В июне ФАС России удовлетворила ходатайство Augment Investments о приобретении 43,54% голосующих акций «Отисифарма», что в совокупности с уже имеющимися акциями составит 100% общего количества голосующих акций компании.

«Фармацевтический вестник»