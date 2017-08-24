Эксперты: проект постановления о регистрации и перерегистрации цен на ЖНВЛП требует доработки

Разработанный Минздравом проект постановления правительства о госрегистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) нуждается в существенной доработке, считают члены Экспертного совета при Правительстве РФ.

Проанализировав нормативные акты, которые предлагается утвердить данным постановлением, эксперты пришли к выводу, что изменения в текущем виде не способствуют стимулированию инвестиций и локализации производства в фармацевтической отрасли, что может повлечь за собой монополизацию рынка и ухудшение доступности лекарственных препаратов, включая инновационные, полагают эксперты.

В частности, в проекте постановления предложено установить верхний порог допустимых цен на ЖНВЛП. Также планируется, что Минздрав будет анализировать стоимость всех лекарств, обращающихся на российском рынке, а впоследствии вносить средневзвешенную стоимость препаратов в информационно-аналитическую систему мониторинга госзакупок.

Члены Экспертного совета считают необходимым доработать направления, связанные с установлением базы для определения предельной отпускной цены, формированием перечня референтных стран и сроками регистрации предельных отпускных цен.

«Предлагаемая ориентация только на минимальную стоимость и пересчет цены на единицу действующего вещества ведет к ограничению вывода на рынок лекарственных препаратов с меньшими дозировками, которые используются для коррекции дозы, применения лекарственного препарата у пациентов с небольшим весом, преимущественно в педиатрии, и у пациентов с нарушением функций печени и почек. Несмотря на то, что стоимость производства инновационных форм выпуска может быть выше, данные формы более удобны в использовании пациентами и уменьшают вероятность неправильного использования, обеспечивают возможность использования на дому без помощи медицинского персонала, что позволяет сократить нагрузку на амбулаторное звено», — говорится в экспертном заключении», – считают эксперты.

Экспертный совет предлагает отказаться от привязки предельной отпускной цены на лекарственный препарат к минимальной зарегистрированной предельной отпускной цене и использовать средневзвешенную стоимость одной лекарственной формы.

Перечень референтных стран для расчета цены эксперты предлагают ограничить странами с сопоставимыми макроэкономическими показателями, объемом и структурой рынка, а также исключить страны, в отношении национальных валют которых Центральный банк Российской Федерации не публикует официальный курс рубля.

«Подготовленные Минздравом проекты НПА устанавливают крайне сжатые сроки подготовки документов для перерегистрации цен на референтные лекарственные препараты — 20 рабочих дней с даты вступления в силу Правил перерегистрации. Экспертный совет предлагает сохранить действующий срок госрегистрации (35 рабочих дней с возможностью максимального увеличения до 55 рабочих дней), обязательную перерегистрацию цен при этом осуществлять не чаще чем раз в 3 года», – считают эксперты.

Также, по их мнению, нужно перенести срок окончания переходного периода с 1 января 2019 года на 1 января 2020 года.

«Фармацевтический вестник»