Крупным фармдистрибьюторам РФ не удаётся сдержать развитие компаний второго эшелона

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-2 кв. 2017 г.

Первое полугодие для российских фармдистрибьюторов было весьма бодрым. Во-первых, оптовики инициировали несколько крупных, если не сказать системообразующих, сделок. Представители «Марафон-Фарм» объявили о глобальном партнёрстве с «Нацимбио», данный проект интересен в первую очередь масштабом частно-государственного партнёрства, которое должно стать некоторым логическим завершением процесса формирования инфраструктуры фармацевтических активов «Ростеха». Укрупняться, правда, получалось далеко не у всех, в частности, один из крупнейших некогда игроков российского фармопта – «Роста» продала свою сеть «Радуга» коллегам из «Доктор Столетов». И если перспективы «Столетова» после завершения периода интеграции в целом понятны, то будущее «Росты», увы, не столь однозначно.

Во-вторых, дистрибьюторы продолжили развитие собственных розничных проектов за счёт покупки действующих аптечных сетей, на этом поприще отметился «Гранд-Капитал», который купил брянскую сеть «Мэтр» и «Протек», приобретший компанию «ДОМФарма» (Коломна), причём оба объекта покупки представляют собой весьма крепкие региональные сети с большой историей.

Наконец, помимо развития профильных компетенций оптовых компаний довольно ярко проявилась тенденция диверсификации инвестиционного портфеля отдельных представителей российского фармопта в нефармацевтические сферы, так г-н Репик («Р-Фарм») анонсировал инвестиции в гостиничный комплекс в Ярославле, а г-н Харитонин («Фармстандарт») приобрёл ТЦ «Горбушкин двор».

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-2 кв. 2017 г.