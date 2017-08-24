Производство ЛС в России в I полугодии увеличилось на 11,2%

Объем производства лекарственных средств в России в первом полугодии 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом 2016-го на 11,2% (в ценах соответствующих лет). В этом году их выпуск Минпромторг оценил в 140,37 млрд рублей. Рост зафиксирован и в натуральном выражении.

Согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) в России в два раза выросло производство препаратов для лечения сахарного диабета. В 2016-м за первое полугодие было выпущено 7294 упаковки, а в нынешнем году за тот же период — 14710. Производство препаратов категории «антибиотики» увеличилось в 8,5 раз. По данным ЕМИСС, с начала текущего года их было выпущено 253,16 т, а за первое полугодие прошлого года — 29,7 т.

Как пояснили в Росздравнадзоре, в соответствии с приказом от 7.08.2015 № 5539 «Об осуществлении выборочного контроля качества лекарственных средств…» участники рынка лекарств в обязательном порядке представляют в службу сведения о сериях, партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот. Сравнение данных за 2016-й и 2017 годы свидетельствует об увеличении количества серий лекарственных средств, выпущенных в обращение российскими производителями.

Одна из причин увеличения производства российских лекарственных препаратов — укрепление доверия потребителей к отечественным препаратам. Как следствие, возрос спрос на них на фармацевтическом рынке. В 2017 году статистика выявления в гражданском обороте лекарственных средств, не соответствующих установленным требованиям, свидетельствует о снижении доли недоброкачественных препаратов отечественного производства в общем объеме забракованных и предписанных к изъятию, — добавили в ведомстве.

По словам производителей, производство увеличивается в рамках программы импортозамещения. Как рассказал «Известиям» директор департамента внешних связей фармацевтического холдинга STADA Иван Глушков, ответственные производители активно взялись за выпуск продукции, на которую у ряда иностранных компаний уже закончилось исключительное право на производство (патент).

В России стали выпускать много дженериков. Особенно онкологических лекарственных препаратов, орфанных медикаментов. А они требуют больших финансовых затрат. Очень дорогое производство, так как нужно и исследования провести, и необходимые фармацевтические вещества для этих категорий стоят дорого. Но так как у нас курс на импортозамещение, производство будет расти, — пояснил специалист.

В начале этого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что импортозамещение в фармацевтике составило 76%.

Исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш рассказал, что производителям не всегда выгодно выпускать дженерики.

Сейчас, когда рубль еще не до конца стабильный, затраты на производство увеличиваются. Например, 90% субстанций, используемых отечественными производителями — это импорт. А когда российские изготовители выпускают продукцию только для России, то себестоимость одной упаковки увеличивается из-за масштабов производства. Чем больше выпускаешь, тем дешевле одна единица. А в рамках импортозамещения итоговая цена должна быть ниже, чем цена оригинального препарата, — рассказал Евгений Кардаш.

gmpnews