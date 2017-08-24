Санофи выводит на российский рынок препарат для лечения рассеянного склероза

Компания Санофи объявляет о выводе на рынок России препарата Лемтрада® (МНН: Алемтузумаб) для лечения активного рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза (РРРС). Лемтрада® обладает уникальным селективным механизмом действия с доказанным снижением активности рассеянного склероза по всем основным параметрам, так, 80% пациентов, получавших 8 инфузий в течение двух лет, не нуждаются в дополнительных курсах лечения на третий год.

Рассеянный склероз — тяжелое хроническое заболевание центральной нервной системы. Наиболее часто ему подвержены молодые и активные люди в возрасте от 20 до 40 лет. Течение заболевания сопровождается различными неврологическими симптомами, которые в течение нескольких лет приводят пациента к инвалидизации.

Повышенная утомляемость, головокружение, нарушение координации, частичная или полная потеря зрения, снижение мышечной силы конечностей и другие неврологические симптомы РС могут значительно варьировать в зависимости от локализации поврежденных нервных волокон. С момента появления первых симптомов в течение нескольких лет заболевание может значительно прогрессировать, что будет выражаться в постепенном ухудшении неврологических функций и, как следствие, нарастание степени инвалидизации пациента.

На настоящий момент факторы, которые влияют на развитие заболевания, точно не определены. Наиболее часто применяется гипотеза о мультифакториальной природе РС, включающую в себя воздействие внешних и генетических факторов. Среди основных типов заболевания выделяют первично – прогрессирующий РС, который отличается быстрым развитием заболевания, и чаще всего встречается у больных старше 40 лет. Около 85% пациентов относятся к вторично-прогрессирующей и рецидивирующе-ремиттирующей форме рассеянного склероза, при которой периоды ремиссии чередуются с периодами рецидива заболевания.

Применение Алемтузумаба приводит к снижению уровня инвалидизации при активном рецидивирующе-ремиттирующем рассеянном склерозе (РРРС), по сравнению с исходным уровнем, по данным 2-х крупных международных рандомизированных клинических исследований. В период 6-летних наблюдений доказано снижение степени атрофии головного мозга до физиологической нормы, также 3-х основных клинических исследованиях подтвержден управляемый профиль безопасности препарата. Долгосрочная эффективность применения препарата, подтверждённая в течение 6 лет наблюдений, позволяет наблюдать значительное стойкое снижение среднегодовой частоты рецидивов по сравнению с ИФН бета 1а п/к (препаратами интерферона) на 49% у пациентов, получавших ПИТРС (препараты, изменяющие течение рассеянного склероза) ранее. 80% пациентов, получавших 8 инфузий в течение двух лет, не нуждаются в дополнительных курсах лечения на третий год.

Инновационный режим дозирования препарата позволяет добиться высокой приверженности пациентов к терапии. Алемтузумаб вводится путем в/в инфузии двумя терапевтическими курсами с кратностью в год. Первый курс терапии составляет 5 в/в инфузий (суммарная дозировка 60 мг) в течение 5 дней, Второй курс – 3 в/в инфузии в течение 3-х дней (суммарно 36 мг) через 12 месяцев после завершения 1-го курса, Важно отметить, что 80% пациентам не потребовался третий курс терапии для достижения стабильного результата лечения.

«Деятельность компании Санофи нацелена на поиск решений, удовлетворяющих нужды пациентов. Мы с гордостью сообщаем о том, что наш препарат является не только эффективным средством для лечения РРРС, но и может изменить жизнь пациентов с рассеянным склерозом и помочь им в борьбе с этим тяжелым заболеванием- отметил Дмитрий Мордвинцев, руководитель бизнес-подразделения специализированных препаратов, — Лемтрада представляет настоящий прорыв в терапии РРРС и наша приоритетная задача – сделать препарат доступным для как можно большего количества пациентов в России, и сейчас мы предпринимаем ряд шагов в этом направлении».

gmpnews