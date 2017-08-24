Российские фармдистрибьюторы провели несколько крупных сделок в первую половину года

В первые шесть месяцев текущего года на рынке фармдистрибьюторов РФ прошло несколько крупных сделок. Помимо укрупнения бизнесов, дистрибьюторы продолжили развитие собственных розничных проектов за счет покупки действующих аптечных сетей. Об этом говорится в материале RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.

Среди наиболее громких сделок стало партнерство «Марафон-Фарм» с «Нацимбио»: данный проект интересен масштабом частно-государственного партнерства, которое должно стать некоторым логическим завершением процесса формирования инфраструктуры фармацевтических активов «Ростеха». Также в этот период «Роста» продала свою аптечную сеть «Радуга» компании «Доктор Столетов». «Если перспективы «Столетова» после завершения периода интеграции в целом понятны, то будущее «Росты», увы, не столь однозначно», — отмечают в RNC Pharma.

Тенденция к развитию собственных розничных проектов была продолжена покупкой «Гранд-Капиталом» брянской аптечной сети «Мэтр» и сделкой «Протека», выкупившего компанию «ДОМФарма» (Коломна).

Помимо развития профильных компетенций оптовых компаний довольно ярко проявилась тенденция диверсификации инвестиционного портфеля отдельных представителей российского фармопта в нефармацевтические сферы, так Алексей Репик («Р-Фарм») анонсировал инвестиции в гостиничный комплекс в Ярославле, а Виктор Харитонин («Фармстандарт») приобрел ТЦ «Горбушкин двор».

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