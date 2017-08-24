«Аптечная сеть 36,6» покупает у производителей почти три четверти товаров

К концу первого полугодия группа «36,6» увеличила долю закупок по прямым контрактам с 45,6% до почти 73,6%, пишут «Ведомости». В компании отметили, что прямые контракты позволяют снизить зависимость от дистрибуторов и лучше контролировать товарные остатки.

Обычно у аптечных сетей на долю прямых контрактов приходится 20-25% в общих закупках. По мнению конкурентов «36,6», высокая доля прямых контрактов экономически не обоснована: аптекам собственная логистика обходится дороже, чем дистрибуторам. Также производители не могут так же оперативно, как дистрибуторы, реагировать на заказы аптек — последние доставляют лекарства на следующий день при заказе до 21.00.

Столь большая доля прямых контрактов у «36,6» говорит о проблемах в работе с дистрибуторами, считают сотрудники двух сетей-конкурентов. Из двух крупнейших в России дистрибуторов «Катрен» работает с «36,6», «Протек» — нет, говорят их представители. Однако представители «36,6» подчеркивают, что доля прямых контрактов в 75-80% оптимальна, а полностью отказаться от услуг дистрибуторов невозможно. К тому же цены напрямую от производителей, как правило, ниже. Плюс такой схемы — в более длинной отсрочке платежа, которую производитель дает аптечной сети, замечает топ-менеджер одной из аптечных сетей: от дистрибутора она в среднем 30-60 дней, от производителя — до 90 дней.

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