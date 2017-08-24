Производители лекарств и медизделий получат 4 млрд рублей субсидий

ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов», ФГУП «ЦИТО» и ФГУП «Государственный научный центр «НИОПИК» получат субсидии в размере 500 млн рублей, 1,9 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно на реконструкцию и техническое перевооружение. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, разработанном Минпромторгом.

По проекту, реконструкция и техническое перевооружение Государственного завода медицинских препаратов нацелены на выпуск новых лекарственных форм социально значимых препаратов на базе предприятия. Общая сметная стоимость строительства составляет 3,1 млрд рублей. На эти цели в 2017 и 2018 годах планируется выделять из федерального бюджета по 250 млн рублей. Ранее, в 2011–2016 годах на этот же проект было направлено более 2 млрд рублей. Инвестиции самого предприятия в проект составят 554,3 млн рублей. Площадь производства – 13,8 тысячи кв. м. Объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

Финансовая поддержка ЦИТО будет предоставлена для того, чтобы наладить выпуск импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования. Общая стоимость проекта – 1,98 млрд рублей, ее большая часть будет покрыта за счет субсидии из бюджета (1,9 млрд рублей). Объем средств предприятия, вложенных в проект, составляет 76,8 млн рублей. Они были направлены на проектные и изыскательские работы в 2016 году. Завод площадью 10,5 тысячи кв. м будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

Еще один получатель госсубсидии – ГНЦ НИОПИК, который рассчитывает после реконструкции заняться производством импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства составляет около 2,5 млрд рублей. Размер инвестиций в проект в 2017 году – 100 млн рублей, в 2018-м – 1 млрд рублей, в 2019-м – 1,1 млрд рублей и в 2020-м – 210 млн рублей. Из них 1,7 млрд рублей – бюджетное финансирование, а 747 млн рублей – средства ГНЦ НИОПИК. Площадь объекта составит 5,7 тысячи кв. м. Производство планируется запустить в 2020 году.

О необходимости дополнительного субсидирования производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов вице-премьер Ольга Голодец сообщила в феврале 2017 года.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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