«Мосхимфармпрепараты» могут войти в состав «Нацимбио»

Национальная иммунобиологическая компания, входящая в госкорпорацию «Ростех», может включить в свой состав концерн «Мосхимфармпрепараты». Ответ на обращение «Ростеха» в настоящее время готовит Минпромторг.

О том, что инициатива о включении в состав «Нацимбио» предприятия «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» обсуждается в Правительстве РФ, сообщило РБК. Эту информацию Vademecum подтвердили в пресс-службе «Нацимбио», уточнив, что инициатором слияния стала сама компания «Мосхимфармпрепараты».

«По инициативе «Нацимбио» госкорпорация «Ростех» направила соответствующее обращение в Правительство РФ, которое поручило Минпромторгу, Минздраву, Минэкономразвитию и Росимуществу представить согласованные предложение по передаче «Мосхимфармпрепараты» ГК «Ростех». О решении нам пока ничего не известно», — уточнили в пресс-службе «Нацимбио».

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина также подтвердила Vademecum факт обращения со стороны «Ростеха», добавив, что вопрос в данный момент прорабатывается в Министерстве промышленности и торговли. На мощностях «Мосхимфармпрепаратов», считают в Нацимбио, может быть развернуто производство полного цикла широкого ассортимента препаратов.

В Минпромторге Vademecum подтвердили факт получения обращения «Ростех», однако уточнить, было ли принято какое-то конкретное решение, не смогли.

Государственная компания «Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко» была создана в 1882 году. В настоящий момент концерн производит больше 100 препаратов, часть из которых входит в перечень ЖНВЛП. Штат сотрудников составляет 1200 человек. «Мосхимфармпрепараты» имеет три производственных цеха в Москве и центральный склад площадью 8 тысяч кв. метров.

АО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») является на 100% дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей.

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