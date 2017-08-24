Президент «Ренессанс Страхования» вложил $100 млн в медицинскую марихуану

Бывший генеральный директор НТВ и «Газпром-Медиа», а сейчас – владелец и президент группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан и один из основателей инвестиционного банка «Тройка Диалог» Бернард Сачер инвестировали в американского производителя медоборудования и лекарств Pallia Tech Inc, который занимается производством препаратов на основе марихуаны. Объем вложений составил $100 млн.

Инвестиционная группа «Спутник», президентом которой является Йордан, приобрела массачусетскую компанию Pallia Tech Inc еще в 2015 году, а теперь объявила о планах дальнейшей экспансии бизнеса. В развитие компании уже вложено $100 млн. В планах инвесторов — запустить аптечную сеть и открыть точки в 13 штатах. На это потребуется еще $200 млн.

«Все как в России 90-х. Это отрасль, законодательство в которой нужно выстраивать с нуля», – рассказал Йордан агентству Bloomberg. Партнер Йордана, Бернард Сачер в настоящее время является совладельцем и гендиректором совместного с Израилем поставщика медицинской марихуаны Tikun Olam USA.

Несмотря на то, что на федеральном уровне марихуана в США не имеет легального статуса, более чем в 30 штатах разрешено использование конопли для медицинских целей. В 8 штатах и округе Колумбия разрешено рекреационное использование вещества.

По оценкам экспертов, мировой рынок медицинской марихуаны к 2025 году достигнет $50 млрд. Согласно исследованию, проведенному Global Drug Survey в 2017 году, марихуана является самым популярным среди нелегальных наркотиков. По данным опроса, хотя бы раз в жизни ее пробовали 80% респондентов.

Источник: Bloomberg

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