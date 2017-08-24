Путин назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты госклиник покупают расходники

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым потребовал разобраться с ситуацией, сложившейся в Центральной больнице Касимова. Пациентам этого медучреждения, по его словам, приходится закупать за свой счет бинты, медикаменты и даже ватные палочки.

«Прошу не забывать о текущих делах: дороги, газификация, ветхое жилье, экология в некоторых районах. Здравоохранение. Центральная больница Касимова. Пациенты покупают не только медикаменты, но и такие мелочи, как ватные палочки, бинты. Это недопустимые вещи. Прошу самым внимательным образом обратить внимание и как можно быстрее навести там порядок», – отметил Владимир Путин.

На это пациенты пожаловались во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня 2017 года. После этого президент лично стал контролировать проблему навязывания платных услуг в госмедучреждениях. Об этом он заявлял уже дважды во время встреч с губернаторами Амурской и Свердловской областей. Причем в первом случае он назвал ситуацию с подменой бесплатных медуслуг платными общероссийской и охарактеризовал ее как «криминал».

Однако зачастую трудно дифференцировать, в каких случаях пациенту действительно навязали платную услугу. Законодательно оказание платных услуг в государственных больницах разрешается. Всего, как подсчитал Аналитический центр Vademecum, сотня региональных госклиник с наибольшей коммерческой выручкой смогла в 2016 году заработать на платных услугах 16,3 млрд рублей. Лидером рейтинга стала московская Городская больница им. М.Е. Жадкевича, чья выручка превысила 1,8 млрд рублей в 2016 году.

Источник: ТАСС

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