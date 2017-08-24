В Московской области ужесточат систему проверки качества лекарств

Правительство Московской области с 2018 года планирует внедрить в регионе дополнительный контроль качества всех лекарственных препаратов. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения МО Дмитрий Марков.

«Я думаю, что со следующего года приступим к тотальному контролю. Тотальный контроль идет на федеральном уровне, но мы еще будем проводить дополнительный с 2018 года… Мы проверяем, чтобы химический состав полностью совпадал со стандартом. Потом передаем эти данные в Росздравнадзор, который может исключить или утилизировать эту партию медикаментов», – рассказал Марков.

Медикаменты будут проверяться неразрушающим экспресс-методом БИК-спектрометрии и романовской спектроскопии, который позволяет проводить анализ, не вскрывая сами препараты. «Параллельно мы приобретали оборудование по спектрометрии. С 1 декабря мы начинаем работать со своей аппаратурой», – отметил министр. С марта по август 2017 года в Московской области были проверены 556 лекарственных препаратов, в 10 из которых были обнаружены нарушения.

По данным Минздрава России на апрель этого года, доля фальсификата на российском рынке лекарств составляет менее 0,01%. Полностью устранить с рынка фальсифицированную и контрафактную продукцию позволит автоматизированная система мониторинга движения лекарств, считает министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В январе 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал законопроект о внедрении обязательной маркировки упаковок лекарств, позволяющей отследить путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год. В конце июля правительство одобрило законопроекты о внедрении на территории страны системы мониторинга движения лекарств, а также об административной ответственности за оборот лекарств без маркировки. Через несколько дней в Госдуму был внесен законопроект о тотальной маркировке лекарств.

Источник: ИА «Москва»

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