Merck KGaA ориентируется на дальнейший рост по итогам II квартала 2017 г.

Научно-технологическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) объявила об увеличении объема продаж воII квартале 2017 г., а также о снижении показателя EBITDA до особых вычетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Merck KGaA подтвердила свой прогноз по прибыли по итогам 1-го полугодия 2017 г.

«Мы определили направления будущего развития. Сосредоточив внимание на инновационных препаратах, мы добились значительного прогресса в сегменте «Здравоохранение». Кроме того, мы успешно продолжаем процесс интеграции Sigma-Aldrich, а также отмечаем нормализацию высокой доли рынка в нашем подразделении по производству жидких кристаллов. Мы подтверждаем наши целевые показатели по прибыли за год», – заявил исполнительный директор и председатель правления Merck KGaA Штефан Ошман (Stefan Oschmann).

Во II квартале Merck KGaA показала рост объема чистых продаж на 2,3% до 3,9 млрд евро (3,8 млрд евро во II квартале 2016 г.). Органический рост продаж Группы на 2,3% был обеспечен секторами «Лайф сайнс» и «Здравоохранение».

Показатель EBITDA до особых вычетов снизился на 5,6% до 1,1 млрд евро(1,2 млрд евро во II квартале 2016 г.). Причиной этого, в числе прочего, стали издержки в секторе «Здравоохранение», а также ослабление позиций компании по направлению жидких кристаллов. Маржинальность EBITDA до особых вычетов снизилась до 28,1% (30,4% во II квартале 2016 года). Показатель EBIT Группы вырос на 14,0% до 628 млн евро (550 млн евро во II квартале 2016 года) из-за чрезвычайных расходов. Чистый доход значительно увеличился во втором квартале – на 35,1% до 421 млн евро (312 млн евро во IIквартале 2016 г.) также благодаря улучшению финансовых показателей. Доход в расчете на акцию до вычетов составил 1,54 евро, оставшись без изменений во II квартале 2017 г. (1,55 во II квартале 2016 г.).

Чистая финансовая задолженность, показав резкий скачок в связи с приобретением Sigma-Aldrich, по состоянию на 30 июня 2017 г. сократилась до 11,2 млрд евро (11,5 млрд евро на 31 декабря 2016 г.), несмотря на выплату дивидендов. По состоянию на 30 июня 2017 г. в компании Merck KGaA работало 52 233 сотрудника во всех регионах присутствия.

В 1-м полугодии 2017 г. объем чистых продаж Merck KGaA вырос на 3,8% и составил 7,8 млрд евро (7,5 млрд евро в период с января по июнь 2016 г.). Этот рост был обеспечен органическим ростом продаж (2,7%) и положительным эффектом от изменения валютного курса (1,5%). В первом полугодии 2017 г. показатель EBITDA до особых вычетов вырос на 4,1% и составил 2,3 млрд евро (2,2 млрд евро в период с января по июнь 2016 г.). Доход в расчете на акцию до вычетов возрос на 8,1% и составил 3,34 в 1-м полугодии 2017 г. (3,09 евро в период с января по июнь 2016 г.).

Продажи в секторе «Здравоохранение» показали органический рост во втором квартале 2017 г. на уровне 2,6%. Объем чистых продаж в секторе «Здравоохранение» вырос на 1,7% и составил 1,8 млрд евро (1,8 млрд евро во II квартале 2016 г.).

Показатель EBITDA до особых вычетов в секторе «Здравоохранение» снизился во втором квартале на 13,8% до 480 млн евро (557 млн евро во II квартале 2016 г.). Причинами этого в первую очередь стали возросшие маркетинговые и торговые издержки, связанные с выводом препаратов на рынок, а также увеличение расходов на исследования и разработки. В связи с этим коэффициент EBITDA до особых вычетов в секторе «Здравоохранение» снизился до 26,9% во втором квартале (31,8% во втором квартале 2016 г.).

В 2017 г. компания Merck KGaA добилась значительного прогресса в секторе «Здравоохранение». Двадцать четвертого апреля было объявлено о продаже бизнеса «Биосимиляры» компании Fresenius. Это решение соответствует стратегии компании в области здравоохранения, нацеленной на производство инновационных лекарственных препаратов.

Сектор «Лайф сайнс» показал органический рост во втором квартале 2017 г. на уровне 4,2%, что стало наилучшим показателем органического роста по всем бизнес-секторам Merck KGaA. На пользу сектору пошел стабильный спрос со стороны биофармацевтической промышленности. Во втором квартале 2017 г. объем чистых продаж в секторе «Лайф сайнс» вырос на 4,6% и составил 1,5 млрд евро (1,4 млрд евро во II квартале 2016 г.).

По итогам года Merck KGaA по-прежнему ожидает получить незначительный или умеренный органический рост объема чистых продаж по сравнению с результатами прошлого года. С учетом изменения ожиданий по валютному курсу Merck KGaA прогнозирует чистый объем продаж на уровне от 15,3 до 15,7 млрд евро в 2017 г. При этом Merck KGaA ожидает, что по итогам года EBITDA до особых вычетов окажется в диапазоне от 4,4 до 4,6 млрд евро, что соответствует прогнозу, опубликованному по итогам I квартала 2017 г.

«Фармацевтический вестник»