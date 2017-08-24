RNC Pharma: по итогам июля российские фармпроизводители сократили объем отгрузок лекарств на 21%

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление информации об объемах отгрузки лекарств со складов российских производителей (внутрироссийское производство) по итогам июля 2017 г.

За первые 7 месяцев 2017 г. российские фармпроизводители отгрузили со своих складов лекарств на сумму 176,4 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учетом НДС). Долгосрочная динамика к аналогичному периоду 2016 г. составила при проведении расчетов в рублях всего 2,4%. Натуральный объем отгруженной фармпроизводителями продукции за период составил 2,28 млрд упак. – это всего на 0,3% больше чем годом ранее.

В июле 2017 фармпроизводители отгрузили лекарств на общую сумму 16,6 млрд руб., динамика к аналогичному месяцу 2016 г. составила -21%. В текущем году спад фиксируется уже 4-й месяц подряд, но все же р

езультаты июля показали самый настоящий антирекорд, ничего подобного не было за последние 30 месяцев, последний раз худшую динамику отечественный фармпром показывал только в декабре 2014 – тогда объем отгрузок сократился сразу на 30%. Натуральные объемы отгруженной продукции за июль 2017 г. составили порядка 0,25 млрд упак., на 9,5% меньше чем годом ранее.

Для сравнения, объем импорта готовых лекарственные препаратов и in-bulk в нашу страну по итогам периода январь-июль 2017 г. составил 329,8 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки с НДС). Динамика поставок к аналогичному периоду прошлого года составила всего 1,8% при расчетах в рублях, натуральные объемы импорта лекарственных препаратов, включая нерасфасованную продукцию, за год сократились на 3% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД).

«Фармацевтический вестник»