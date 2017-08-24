«Мега Фарм» планирует открыть аптеки «Да, здоров!» во всех медицинских центрах Елены Малышевой

Аптечная сеть «Мега Фарм» (входит в Marathon Pharma, развивает бренды «Да, здоров!» и «А-мега») договорилась о сотрудничестве с Медицинским центром Елены Малышевой. Первая аптека «Да, здоров!» открылась в Москве, в клинике в Переведеновском переулке. Планируется, что аптеки «Да, здоров!» со временем будут представлены вслед за развитием сети клиник во всех медицинских центрах Елены Малышевой в 10 городах России.

Кроме того, в августе открылись аптеки «Да, здоров!» на ул. Удальцова и на Казанском вокзале Москвы.

«Мы последовательно реализуем стратегию построения самой крупной аптечной сети в нашей стране, — говорит управляющий директор Marathon Pharma Игорь Крылов. – Часть этой модели – сотрудничество с крупными торговыми сетями, где наши партнеры сегодня — Х5 Retail Group и “Азбука вкуса”, другая часть – самостоятельное открытие точек в самых удобных для покупателей местах».

В настоящий момент аптечная сеть «Мега Фарм» насчитывает 535 аптек по всей России, из них более пятисот — в рамках сотрудничества с Х5, десять — в прикассовых зонах магазинов «Азбука Вкуса».

«Фармацевтический вестник»