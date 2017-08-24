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OBL Pharm приступил к продаже препарата для лечения функциональной неязвенной диспепсии

Итопра® используется для симптоматического лечения функциональной неязвенной диспепсии (хронического гастрита), в частности, для купирования вздутия живота (метеоризм), боли или ощущения дискомфорта в эпигастральной области (гастралгия), анорексии, изжоги, тошноты, рвоты, чувства быстрого насыщения.

Итопра® прокинетик последнего поколения, действует на средний уровень ЖКТ. Итопра® усиливает моторику ЖКТ, обладает противорвотным действием, ускоряет транзит пищи по желудку и улучшает его опорожнение.

Итопра® входит в рекомендации по ведению пациентов с ГЭРБ.

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«Фармацевтический вестник»

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Август 24, 2017 | Просмотров: 30