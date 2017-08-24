Сеченовский университет готов увеличить выпуск провизоров и фармацевтов

Острого дефицита кадров в фармацевтической отрасли, включая аптеки, в ближайшее время не предвидится, заявил Алексей Матюшин, заместитель руководителя образовательного департамента Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета. Ежегодно только Институт фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова выпускает порядка 250 специалистов, при этом по итогам 2017 года 35% выпускников намерены работать или уже работают в аптечных организациях.

Как отметили в пресс-службе Сеченовского университета, тема кадрового дефицита в аптеках стала актуальна для профессионального сообщества в связи с внесением поправок в Положение №1081 о лицензировании фармацевтической деятельности. Теперь аптеки России могут лишить лицензии в случае, если продажей лекарств занимается специалист без фармацевтического образования. При этом нехватка профессиональных фармацевтов может затруднить выполнение требований закона. В частности, эту проблему эксперты обсудили на «круглом столе» «Будущее российских аптек: лишение лицензии за отсутствие фармобразования продавцов?»

«Мы готовы проводить подготовку большего количества специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием, чтобы обеспечить рынок труда достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, — отметил Вадим Тарасов, директор Института фармации и трансляционной медицины. — При этом уровень подготовки будущих провизоров и фармацевтов отвечает современным стандартам. Сотрудничество Сеченовского университета с глобальными зарубежными и ведущими российскими фармацевтическими компаниями позволит постоянно актуализировать соответствующие образовательные программы».

Помимо этого, у будущих фармацевтов и провизоров в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова есть возможность теоретические знания подкрепить практикой. С 2015 года в Институте фармации и трансляционной медицины получила новый этап развития учебно-производственная аптека, предназначенная, в том числе для отработки навыков фармацевтического информирования населения о лекарственных препаратах, особенностях их приема и хранения, их аналогах и заменителях.

Студенты в режиме реального времени изучают работу аналитического и производственного отделов, фармакологию, алгоритмы аптечного консультирования, осваивают продажу продукции.

«Фармперсонал»