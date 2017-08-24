В Novartis назначен директор по цифровым технологиям

С 1 января 2018 г. в швейцарской фармацевтической компании Novartis появится должность директора по цифровым технологиям, сообщает Reuters. Им станет Бертран Бодсон, ныне занимающий пост директора по цифровым технологиям и маркетингу британской торговой сети Argos.

Фармацевтические компании начинают оценивать выгоду от применения цифровых технологий, в т.ч. мобильных приложений, позволяющих пациентам отслеживать состояние здоровья и общаться онлайн с врачами.

Работая в Argos Бертран Бодсон сыграл огромную роль в превращении обычной каталожной компании в третью по величине британскую компанию Интернет-торговли.

Ранее подобное назначение состоялось в британской фармкомпании GlaxoSmithKline, где аналогичную должность заняла бывший директор по IT компании Wal-Mart Stores Каренанн Теллер.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»