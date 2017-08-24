Пассажир ввез из Германии в Россию 30 кг лекарств для себя и своей семьи

Сочинская таможня поставила точку в деле об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Напомним, в Международный женский день таможенники аэропорта Сочи остановили гражданина Украины, пассажира рейса «Стамбул-Сочи», следовавшего транзитом из Германии, который шел по «зеленому коридору».

При досмотре в его багаже было найдено 116 упаковок различных лекарственных препаратов общим весом 28,7 кг. Мужчине грозил штраф, размер которого зависит от стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения (от 50% до 200%).

Медикаменты были изъяты и направлены на экспертизу, в ходе которой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров в образцах обнаружено не было. Более того, пока шла экспертиза, владелец таблеток предоставил назначения врачей, истории болезни членов семьи, медицинские справки, подтверждающие, что лекарственные средства стоимостью порядка 1500 евро были приобретены исключительно для личного пользования, а не для перепродажи. Производство по делу об административном правонарушении было прекращено.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»