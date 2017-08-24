Минздрав проводит трансляцию заседания Комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов

24 августа в 9.00 начнется трансляция заседания Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов. Заседание проводится в рамках работы по пересмотру перечней лекарственных препаратов, предусмотренных законодательством РФ, в соответствии с Правилами формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2014 №871.

Трансляция доступна по ссылке.

«Фармацевтический вестник»