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Минздрав проводит трансляцию заседания Комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов

24 августа в 9.00 начнется трансляция заседания Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов. Заседание проводится в рамках работы по пересмотру перечней лекарственных препаратов, предусмотренных законодательством РФ, в соответствии с Правилами формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2014 №871.

Трансляция доступна по ссылке.

 «Фармацевтический вестник»

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Август 24, 2017 | Просмотров: 36