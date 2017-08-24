Жительница Ставрополя пожаловалась Владимиру Путину на нехватку инсулинов для федеральных льготников

Жительница Ставрополя Наталья Иванова разместила на своей странице в Facebook текст письма, которое она направила Президенту страны Владимиру Путину, по поводу традиционного осеннего дефицита в Ставропольском крае препаратов для больных сахарным диабетом. Пациентка пишет, что такие перебои наблюдаются примерно в одно и то же время на протяжении последних трех лет и касаются федеральных льготников.

«Я болею сахарным диабетом уже более 20 лет, — пишет Наталья. – И на протяжении всего этого времени я получаю инсулин бесплатно за счет федерального бюджета. Однако последние три года — с большими перебоями. Таблетированные препараты и полоски для контроля уровня сахара в крови вообще практически не выдаются, а покупаются пациентами за свой счет», – указано в письме.

Наталья Иванова предполагает, что проблема кроется в том, что «кто-то не может учесть объемы, необходимые для покрытия всех потребностей больных сахарным диабета, в том числе с учетом, что вновь заболевших диагностируется все больше. Возможно, не работает система закупок лекарств из-за ее несуразности».

«Фармацевтический вестник» попросил Минздрав Ставропольского края прокомментировать данное обращение. Далее приводится ответ ведомства, предоставленный редакции.

«В Ставропольском крае обеспечение граждан, страдающих сахарным диабетом, осуществляется за счет средств как федерального, так и регионального бюджета. В рамках действующего законодательства граждане, имеющие группу инвалидности, но отказавшиеся от набора социальных услуг, обеспечиваются препаратами за счет средств бюджета края. В настоящее время в Ставропольском крае имеется товарный запас 15 торговых наименований инсулина в размере 1,5 — 4 месячной потребности, закупленный за счет указанных источников финансирования. Кроме того, организованы аукционные процедуры по закупке инсулинов как короткого, так и продленного действия для обеспечения льготной категории граждан Ставропольского края до конца года. Все закупки лекарственных препаратов, в том числе инсулинов, осуществляются в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, когда поставки осуществляются в разных торговых наименованиях, что зачастую вызывает нарекания пациентов. Но информации о неэффективности или индивидуальной непереносимости ЛС не предоставлено. Дополнительно сообщаем, что в адрес министерства не поступало обращение от Натальи Ивановой, связанное с организацией лекарственного обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом».

Также министерство сообщает, что готово встретиться с Натальей Ивановой для информирования по всем поднятым в обращении вопросам.

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Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»