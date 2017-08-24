«Тева» договорилась с профсоюзом о сокращении объема увольнений

Руководство израильского фармацевтического концерна «Тева» достигло соглашения с рабочим комитетом и Всеобщей федерацией профсоюзов по поводу программы сокращения штата в Израиле.

В частности, объем увольнений на заводе концерна в Неот Ховав будет сокращен со 175 до 110 сотрудников. Из них 10 работников уйдут на досрочную пенсию, 30 работников уволятся добровольно, получив повышенную в 3-5 раз компенсацию за увольнение, а остальные будут уволены, получив компенсацию, повышенную в 2-3 раза.

Все уволенные получат консультацию и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

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