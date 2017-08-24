Компании не выполняют обязательств по поставкам препаратов из перечня ЖНВЛП

Минздрав России в этом году все чаще сталкивается с проблемой отсутствия препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП из-за невыполнения поставщиками обязательств по их поставкам. Об этом сказала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина 24 августа на заседании Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов.

«В прошлом году мы принимали решения о включении препаратов в перечень в расчете на локализацию производства, в этом году мы сталкиваемся со сложностями, у нас даже впервые есть от иностранных компаний два отзыва по предложениям, которые ранее подавались. Меня волнует тот факт, что компании не спешат с договоренностями, которые имеют с партнерами в России, и все чаще мы сталкиваемся с проблемой отсутствия препаратов, невозможностью их закупить», – сказала она.

Елена Максимкина отметила, что для исключения подобных ситуаций процедура рассмотрения заявок предусматривает представление в Комиссию по формированию перечней лекарственных препаратов компаниями данных об экономических возможностях по ввозу и обеспечению необходимых объемов препаратов, однако взятые обязательства все чаще не выполняются.

«Пока не будет уверенности в наличии препаратов в доступе в достаточном количестве, буду голосовать против включения таких препаратов в перечень, – сказала Елена Максимкина. – Потому что нам приходится отвечать на письма пациентов с жалобами, что препарат в перечне есть, а реально его на рынке нет. Если есть обязательства и компании подают предложения, хотелось бы быть уверенными, что препарат на рынке будет. Как к этому обязать компании, история достаточно сложная».

Римма Шевченко

medvestnik