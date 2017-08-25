Марьям Хубиева покидает «Нацимбио»

По информации Vademecum, генеральный директор Национальной иммунобиологической компании Марьям Хубиева покидает госкомпанию. Соответствующее решение было принято советом директоров компании вечером 24 августа. Временно исполняющим обязанности генерального директора «Нацимбио» назначен исполнительный директор «Синтеза» Андрей Загорский.

По словам двух источников Vademecum, Марьям Хубиева переходит на работу в Marathon Group Александра Винокурова и бывшего топ-менеджера «А1» Сергея Захарова. Она займет должность вице-президента Marathon Pharma, говорит один из источников. По его словам, Хубиева будет заниматься управлением производственными активами, R&D и развитием связей с регуляторами и профессиональным сообществом.

Марьям Хубиева не стала отвечать на вопросы Vademecum. В пресс-службах «Нацимбио» и Marathon Pharma отказались от комментария.

В начале августа 2017 года «Ростех» и инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова объявили об объединении фармацевтических активов «для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба». В состав объединенной компании войдут предприятия холдинга «Нацимбио», дистрибьюторские и производственные активы Marathon Group, в частности, один из крупнейших российских дистрибьюторов – «СИА Групп». Иные существенные параметры будут определены в ходе оценки активов и структурирования сделки. Сделка будет закрыта до конца года.

Марьям Хубиева родилась в 1980 году, окончила фармацевтический факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Является кандидатом фармацевтических наук. В 2005–2008 годах Хубиева занимала должность главного специалиста-эксперта, советника Минздравсоцразвития России, позднее – советника, заместителя начальника Управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора. В 2010–2014 годах Хубиева была директором по развитию фармпроизводителя «Оболенское», а с 2014 года – генеральным директором «Фармтехнологий».

Холдинг «Нацимбио» Марьям Хубиева возглавила в августе 2016 года. На этом посту она сменила Николая Семенова, который перешел на должность советника главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Андрей Загорский окончил Дальневосточный государственный университет и программу MBA в Стокгольмской школе экономики. Занимал руководящие должности в крупных нефтяных и энергетических компаниях, таких, как «НК „Юкос“», «Интер РАО ЕЭС», «Якутгазпром» и других. В 2016 году стал генеральным директором ЗАО «Фарм-Центр», управляющей курганским «Синтезом» и ставропольским «Биокомом».

АО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») является на 100% дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей.

Холдинг Marathon Group Александр Винокуров построил на базе «СИА Интернейшнл». Совладельцем компании Винокуров стал в декабре 2015 года, а в феврале 2017 года стало известно, что Винокуров полностью выкупит «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского «Синтеза», а также 75% акций ставропольского завода «Биоком».

В 2017 году принадлежащие Винокурову фармацевтические активы были объединены в субхолдинг Marathon Pharma, который стал частью инвестиционной компании Marathon Group Александра Винокурова и бывшего топ-менеджера «А1» Сергея Захарова. По оценке директора Marathon Pharma Игоря Крылова, общая выручка предприятий субхолдинга в 2017 году может превысить 100 млрд рублей.

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