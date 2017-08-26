Минздрав сократит сроки проведения экспертизы обезболивающих

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до конца октября 2017 года сократить сроки, отведенные на экспертизу обезболивающих препаратов, и принять меры по обеспечению детей раннего возраста неинвазивными препаратами для обезболивания.

Данное поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с представителями социально ориентированных благотворительных организаций и волонтерского движения, состоявшейся 26 июля. Ответственным за его исполнение назначена министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая должна представить соответствующий доклад до 30 октября 2017 года.

Кроме того, Минздраву поручено обеспечить подготовку медицинских работников и сиделок к оказанию паллиативной медицинской помощи и лечению боли, а также долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Ведомству предстоит разработать соответствующие образовательные программы для учебных заведений высшего и среднего медицинского образования. Срок исполнения этого поручения – до 31 августа 2017 года.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву создать государственный регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании препаратами с содержанием психотропных и наркотических веществ, а также паллиативной медицинской помощи. Регистр должен заработать с 1 января 2018 года.

Источник: Сайт Президента России

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