Алексей Репик стал совладельцем компании – разработчика роботизированной кухни

Основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик стал соучредителем российского подразделения британской Moley Robotics, которая разрабатывает робота-повара. На сайте компании сказано, что запуск «первой в мире» роботизированной кухни намечен на 2018 год.

Как следует из базы данных СПАРК-Интерфакс, 17 августа Алексей Репик и основатель британской Moley Robotics Марк Олейник на паритетных началах зарегистрировали ООО «Молей Роботикс Рус». Основные виды деятельности «Молей Роботикс Рус» – разработка компьютерного программного обеспечения, розничная торговля бытовыми изделиями и приборами в специализированных магазинах, ремонт и монтаж машин и оборудования.

Алексей Репик отказался от комментариев, пояснив, что учрежденная компания «не имеет ничего общего с фармацевтикой». Пресс-служба лондонского офиса Moley Robotics на запрос Vademecum не ответила.

Moley Robotics – компания, которая занимается разработкой робота-повара, способного готовить в домашних условиях. Потребительская версия роботизированной кухни будет запущена в 2018 году, говорится на сайте Moley Robotics. Система будет включать в себя два роботизированных манипулятора, духовку, плиту и сенсорный экран.

Для того чтобы научить робота взаимодействовать с приборами на кухне, достаточно показать ему, как это делается. Управлять роботом можно с помощью сенсорного экрана или дистанционно со смартфона.

Осенью 2016 года Moley Robotics открыла сбор средств на краудфандинговой площадке Seedrs. В течение месяца компания собрала около 920 тысяч фунтов стерлингов.

«Молей Роботикс Рус» не единственный непрофильный бизнес Алексея Репика. В 2015 году Репик стал соучредителем ООО «Отечественный комплекс систем ограждений» – компании, которая занимается производством строительных металлических конструкций. Партнером ОКСО является госкомпания «Зарубежнефть».



vademec