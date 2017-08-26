РУДН и ИХБФМ РАН смогут присуждать ученые степени

Правительство РФ наделило правом присуждать ученые степени кандидата и доктора наук 23 высших учебных заведения. Среди них Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, Российский университет дружбы народов и другие.

Система присуждения ученых степеней до 2016 года основывалась на ФЗ-127 от 23 августа 1996 года «О науке и государственной научно-технической политике». Получить ученую степень кандидата или доктора наук, согласно закону, можно было двумя способами. Во-первых, правом присуждать звание были наделены диссертационные советы, которые выносили решение по результатам публичной защиты кандидата. Во-вторых, степень присуждалась Министерством образования и науки на основе рекомендации Высшей аттестационной комиссии.

В мае 2016 года система претерпела значительные изменения. Указом президента России Владимира Путина полномочиями присуждать ученые степени были наделены МГУ и СПбГУ. Также они могут самостоятельно определять, по каким научным специальностям диссоветы станут принимать диссертации к защите.

Через год, в мае 2017 года, Правительство РФ утвердило критерии для высших учебных заведений, которые будут наделены правом самостоятельно присуждать ученые степени. Например, объем затрат на научные исследования в расчете на одного научно-педагогического работника должны быть не менее 1 млн рублей. Другой критерий – не менее 100 публикаций в научных журналах в расчете на 100 научно-педагогических работников. Кроме того, доля аспирантов и магистров должна составлять не меньше 20% от общего числа участников. При этом вуз должен соответствовать хотя бы двум из этих критериев.

В утвержденном правительством перечне организаций, который прошли отбор, 19 высших учебных заведений и четыре научных организации. «В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», три вуза, в отношении которых установлена категория «федеральный университет», четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», – поясняется на сайте правительства.

В их числе Российский университет дружбы народов, имеющий в своем составе медицинский институт, Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, в котором обучаются студенты кафедр молекулярной биологии, фундаментальной медицины и биомедицинской физики Новосибирского государственного университета. Также в перечень вошли Казанский федеральный университет, Южный федеральный университет и другие. Эти организации смогут присуждать ученые степени с 1 сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили доплаты врачам, имеющим ученые степени.

Источник: Сайт Правительства РФ

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