«Протек» увеличил прибыль на 43%

Чистая прибыль группы компаний «Протек» увеличилась в первом полугодии 2017 года на 43,4% – до 3,6 млрд рублей, следует из данных консолидированной финансовой отчетности группы. Такой рост прибыли произошел во многом благодаря тому, что «Протек» смог снизить убыток от курсовой разницы в 3,3 раза по сравнению с первым полугодием 2016 года, до 952,9 млн рублей.

По итогам 2016 года чистая прибыль «Протека», напротив, снизилась на 44%, до 6,1 млрд рублей. Главной причиной такого падения было изменение курсов валют, говорил президент компании Вадим Музяев.

Выручка ГК «Протек» в первом полугодии 2017 года увеличилась на 11,9%, до 123,3 млрд рублей. Сильнее всего продажи выросли в сегменте розницы – на 31,3%, до 23,8 млрд рублей. Такие показатели были достигнуты за счет активного развития собственных торговых марок и прироста по количеству аптек, говорится в пресс-релизе компании.

Продажи в сегменте производства увеличились на 14,6%, до 5,7 млрд рублей. Укреплению производственного сегмента способствовала покупка группой в апреле 2017 года липецкого производителя лекарств «Рафарма». Предыдущим собственником компании считалась семья предпринимателя Владимира Агеева. В отчете компании говорится, что справедливая стоимость приобретения, подлежащая уплате денежными средствами в пользу предыдущего собственника, составила 661,5 млн рублей. При этом в апреле компании группы «Протек» выкупили у Внешэкономбанка права требования кредитной задолженности «Рафармы» в сумме 6,7 млрд рублей.

Сегмент дистрибуции вырос в первом полугодии 2017 года за счет роста коммерческого рынка на 8,8%, до 104,2 млрд рублей.

ГК «Протек» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России. По итогам 2016 года группа заняла 55-е место в рейтинге РБК «500 лидеров российского бизнеса». Основатель компании Вадим Якунин занял в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 83-е место с капиталом $1,2 млрд.

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