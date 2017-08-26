Атомщики привлеки 100 млн руб. под выпуск сырья для радиофармацевтических препаратов

Института реакторных материалов (г. Заречный Свердловской области) получит 100 млн руб займа от Фонда технологического развития Свердловской области для выпуска трихлорид лютеция на основе лютеция-177 для изготовления радиофармацевтических препаратов. Институт является структурой «Росатома».

Как рассказал «ФВ» заместитель директора Института реакторных материалов по производству Павел Карболин, сейчас ведутся переговоры с зарубежными и отечественными фармацевтическими компаниями о поставке сырья лютеция для изготовления радиофармацевтических препаратов.

«Мы рассчитываем, что экспортный потенциал позволит нам реализовывать сырье внутри России по более низким ценам. Сейчас ведем переговоры, как с фармпроизводителями, так и с частными клиниками, делаем тестовые поставки, — сообщил Павел Карболин, — Займ на льготных условиях в 100 млн руб., это лишь часть необходимых средств»

Трихлорид лютеция относится к фармацевтическому прекурсору, из которого делают целый ряд препаратов для лечения нейроэндокринных опухолей. Больному вводят инъекцию и радиоактивный лютеций с периодом полураспада меньше недели цепляется к присутствующим в организме антителам, которые находят и убивают раковые клетки. Это заложит адресную доставку изотопа к пораженным клеткам с последующим локальным уничтожением, но сохранением здоровых тканей. По оценкам медиков, технология позволит лечить раковые заболевания на последних стадиях.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»