FDA присвоило статус «прорывного» препарату компании Kyowa Hakko Kirin

FDA присвоило статус «прорывного» экспериментальному препарату mogamulizumab японской фармацевтической компании Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd, предназначенному для лечения фунгоидного микоза и синдрома Сезари (злокачественное поражение кожи, обусловленное опухолевой трансформацией Т-лимфоцитов) у взрослых, ранее получивших хотя бы один курс системной терапии, сообщает FirstWord Pharma.

Решение FDA обусловлено результатами клинического исследования MAVORIC. Это крупнейшее глобальное клиническое исследование в области лечения кожной T-клеточной лимфомы. В настоящее время компания совместно с исследователями работает над публикацией данных исследования.

Кроме того, Kyowa Hakko Kirin инициировала консультации с регуляторными органами других стран на предмет регистрации препарата.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»