IPT Group: прирост производства фармпродукции до конца 2017 года составит 17-20%

Эксперты IPT Group представили прогноз роста фармпроизводства до конца 2017 года. По мнению специалистов компании, он составит 17-20% в физическом объеме производства и 4-8% в денежном выражении. По официальной статистике за первое полугодие 2017 года прирост увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,2%.

«Что касается прогнозов на 2018 год, с учетом уже стартовавших проектов локализации, а также постепенного выхода производителей на максимальные мощности новых производственных площадок, возможен прирост на уровне 20-25% в натуральных показателях и до 9% в стоимостном показателе», – говорит финансовый директор фармацевтических проектов IPT Group Юлия Петрищева.

По словам эксперта, зафиксированный за 1-е полугодие 2017 года опережающий рост физического объема выпускаемых препаратов для лечения отдельных видов заболеваний показателен на фоне общего прироста отечественного производства : чуть более 11%, близкого к инфляционному.

«Очевидно проявление так называемого социального драйвера роста – производство увеличивается в соответствии с естественной потребностью населения в данных препаратах. Также сыграло свою роль увеличение количества серий лекарственных средств, выпущенных в обращение российскими производителями», – говорит эксперт.

Еще одна причина роста кроется в стремлении фармпроизводителей наполнить внутренний рынок востребованным ассортиментов дженериков – продукцией, на которую у ряда иностранных компаний истек срок патентной защиты – в рамках выполнения планов по импортозамещению, добавляет Юлия Петрищева.

«Важным фактором роста стал также тот факт, что россияне в целом стали чаще покупать лекарства. Фактор спроса здесь имеет определяющее значение. По статистике, за

I квартал 2017 года соотечественники потратили в аптеках РФ на 20% больше средств, чем в I квартале 2016 года», – говорит эксперт IPT Group.

«Фармацевтический вестник»