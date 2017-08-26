Фармкомпании заинтересованы в более точной диагностике онкологических заболеваний

Частные клинические лаборатории по диагностированию онкологических заболеваний фиксируют рост числа обращений со спорными диагнозами, а также интерес фармацевтических компаний к обучению медперсонала для постановки точных диагнозов.

Как сообщил «ФВ» Алексей Ремез, генеральный директор компании UNIM, специализирующейся на онкологической диагностике, более 80% случаев диагностики опухолей, поступающих на пересмотр, являются неточными и корректируются, что напрямую влияет на прогноз течения онкологической болезни и выбор средств лечения пациента. Исследование было проведено на основе более 500 поступивших в компанию случаев в течение 1-го полугодия 2017 года. В компанию поступали гистологические препараты пациентов, которые направлялись для анализа ведущим специалистам в области конкретных видов заболевания. Диагностика проводилась в формате медицинского онлайн-консилиума с участием минимум двух специалистов-патологов как из российских больниц, так и из западных институтов. Удаленная диагностика стала возможна благодаря сканированию гистологического препарата для анализа в оцифрованный формат. Снимок объемом до 30 Гб могут одновременно изучать несколько специалистов из разных стран.

В результате 82% ранее поставленных диагнозов были скорректированы по клинически значимым характеристикам заболевания. 14% случаев получили критическое исправление, когда онкологический диагноз или подозрение на него не были подтверждены полностью или наоборот доброкачественный диагноз был исправлен на злокачественный. Наиболее часто корректируется диагностика лимфом, рака предстательной железы, опухолей мягких и костных тканей.

Врачи-онкологи сообщили «ФВ», что ряд фармацевтических компаний, специализирующихся на выпуске противоопухолевых препаратов, финансируют курсы врачей для повышения точности диагнозов и формирования положительного имиджа торговых марок.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»