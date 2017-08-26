АСНА и «ПрофитМед» начали реализацию совместного логистического проекта

Ассоциация независимых аптек АСНА и фармацевтический дистрибьютор «ПрофитМед» объявили о старте совместного логистического проекта.

Стратегическое партнерство компаний направлено на развитие новой логистической модели АСНА и обслуживание прямых контрактов аптечной ассоциации. Сервис «АСНА Логистика», стартовавший в мае этого года, предполагает заключение долгосрочных договоров непосредственно с производителями продукции и, минуя дистрибьюторское звено, осуществление поставок непосредственно в аптечные организации, входящие в ассоциацию. Таким образом АСНА решает проблемы необоснованных ценовых скачков и дефектуры в дистрибьюторском секторе рынка по приоритетному и маркетинговому ассортименту.

«ПрофитМед» в логистическом партнерстве выполняет функцию 4PL – провайдера, организует всю распределительную логистику, формирует систему распределительных и сортировочных центров на территории России и обеспечивает доставку собранных заказов до каждой аптеки.

Сотрудничество призвано обеспечить АСНА эффективным логистическим сервисом, который включает оперативное получение и распределение товара «с колес» по всем аптекам ассоциации в ежедневном режиме, оптимальную транспортную модель, единое управление собственными и независимыми логистическими ресурсами, а также контроллинг информационных и материальных потоков, рассказал «ФВ» директор по корпоративному развитию компании «ПрофитМед» Игорь Климанов.

По прогнозам АСНА, доля прямых контрактов на поставку продукции, минующих дистрибьюторов, к началу 2018 года должна составить до 10% аптечных продаж. В течение двух-четырех лет ассоциация намерена увеличить долю прямых сделок до 30%.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»