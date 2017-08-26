Противодиабетический препарат исследуют для лечения внутричерепного давления

Результаты исследования, проведенного учеными Бирмингемского университета, указывают на то, что агонист глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), в настоящее время применяемый для снижения уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа, можно перепозиционировать для лечения повышенного внутричерепного давления, сообщает PharmaTimes.

Это состояние обычно развивается в чрезвычайных ситуациях, таких как травматическое повреждение мозга, гидроцефалия и инсульт; однако, оно также играет ключевую роль при идиопатической внутричерепной гипертензии (ИВГ), которая может приводить к ежедневной головной боли, резкому повышению давления вокруг зрительного нерва и постоянной потере зрения.

Исследователи изучили возможность снижения внутричерепного давления при применении агонистов GLP-1 на животной модели и выяснили, что агонист GLP-1 exendin-4 работает в данном направлении «быстро и мощно». По данным д-ра Александры Синклер из Института метаболизма и системных исследований Бирмингемского университета, через 10 минут после введения вещества exendin-4 внутричерепное давление снижалось на 44%, и эффект длился, как минимум, 24 часа.

Исследователи отмечают, что, поскольку основным фактором риска, вызывающим ИВГ, является ожирение, с учетом того, что агонисты GLP-1 способствуют потере веса у пациентов с диабетом и без диабета, новый подход обеспечивает непосредственное лечение повышенного внутричерепного давления и возможность влиять на течение заболевания, вызывая потерю веса при ИВГ.

В настоящее время не существует специальных препаратов для лечения ИВГ.

Группа ученых из Университета Бирмингема планирует быстро приступить к клиническим исследованиям.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»