Аптеки не заинтересованы в продажах сложной медицинской техники

По данным DSM group, доля группы товаров, которые относят к изделиям медицинского назначения (ИМН), в обороте аптек достигает порядка 10%.

Наиболее популярной категорией ИМН у посетителей аптек остаются диагностические приборы и средства, в том числе для самоконтроля. В первом полугодии текущего года, востребованными в стоимостном выражении у клиентов аптек стали тест-полоски для глюкометров (37,5%), тонометры (34,6%) и тесты на беременность (13,7%). Лидерство по продажам в натуральном выражении удерживают тесты на беременность (55,2%), второе место заняли термометры (16,3%), замыкают тройку лидеров тест-полоски для глюкометров (14,3%).

При этом эксперты рынка отмечают, что сотрудники аптек не готовы продавать более сложную медицинскую технику. Главный драйвер продаж таких медизделий – работа с медицинским сообществом и реализация через специализированные магазины.

«Общей же точкой работы со всеми медицинскими изделиями являются специальные инструменты маркетинга. Главный драйвер продаж для медизделий, особенно специфических и сложных, это работа с медицинским сообществом. И аптека пока в этом направлении работает очень слабо», — отмечает Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры».

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»