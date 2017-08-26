В борьбе с федеральными аптеками-дискаунтерами выживут не все Аптеки не заинтересованы в продажах сложной медицинской техники » Вадим Музяев: менеджмент «Протека» умеренно удовлетворен результатами деятельности компании в 1-м полугодии Группа компаний «Протек» объявляет финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2017-го года по итогам обзорной проверки PwC. Консолидированная выручка Группы по МСФО за 1-е полугодие 2017 г. увеличилась на 11,9% по сравнению с 1 полугодием 2016 г. и достигла 123 287 млн рублей. Консолидированная валовая прибыль Группы составила 15 695 млн руб., валовая рентабельность составила 12,7%. Консолидированный показатель EBITDA Группы составил 5 328 млн руб., рентабельность EBITDA составила 4,3%. «Менеджмент ПАО «Протек» умеренно удовлетворен результатами деятельности компании в 1-м полугодии 2017 года», – прокомментировал финансовые результаты 1-го полугодия президент ГК «Протек» Вадим Музяев. Фото: Игорь Чунусов «Фармацевтический вестник»