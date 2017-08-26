В борьбе с федеральными аптеками-дискаунтерами выживут не все

Федеральные сети продолжают активно осваивать новые территории, а потому никто из локальных игроков не защищен от внезапного появления сильного конкурента по соседству. Козыри «федералов» — лучшие условия по взаимодействию с дистрибьюторами и производителями. Конкурировать с ними один на один практически невозможно. Об этом в рамках рубрики «У редакционного камина» рассказал «ФВ» управляющий партнер АС «АСНА» Александр Кондратьев. Ассоциация в настоящий момент объединяет более 6 тыс. аптек.

Серьезнейшая конкурентная борьба федеральных сетей с региональными за место на рынке уже началась, дальше она будет только ужесточаться. Рынок сильно консолидируется. Если в 2015 году первая десятка занимала 23% рынка, то в 2016 -м это уже 30%. В текущем году ожидается еще больший прирост и цифра на уровне 37-40%, отметил собеседник «ФВ».

«Мы живем в эру дискаунтеров, ничего в этом плохого нет, это нужно воспринимать как данность. С партнерами говорим начистоту: сейчас уже недостаточно денег маркетинга, мало грамотной модели ценообразования. Ситуация нынешнего дня такова, что ты либо на этом рынке борешься за место под солнцем, либо тебе придется уйти, потому что конкурентная борьба стала жесткой», – сказал Александр Кондратьев.

О том, какие инструменты позволяют АСНА иметь конкурентные преимущества, читайте в ближайшем номере «ФВ» в материале «Игра на вылет».

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»