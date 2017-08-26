Марьям Хубиева назначена вице-президентом Marathon Pharma

Госкорпорация «Ростех» провела кадровые изменения в «Национальной иммунобиологической компании», объединяющей предприятия отечественной фарминдустрии. Временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга назначен Андрей Загорский, который покидает пост генерального директора управляющей компании «Фарм-Центр». Он сменил на этом посту Марьям Хубиеву, которая теперь в статусе вице-президента Marathon Pharma будет заниматься управлением производственными активами, R&D и развитием связей с регуляторами и профессиональным сообществом. Как стало известно «ФВ», руководство «Ростех» одобрило назначение Андрея Загорского генеральным директором корпорации.

Андрей Загорский окончил Дальневосточный государственный университет, программу MBA в Стокгольмской школе экономики. Получил большой управленческий опыт на руководящих позициях в крупных нефтяных, энергетических компаниях и ритейле, везде добиваясь значительных результатов, в частности, возглавлял ОАО «Якутгазпром» (ЯТЭК), руководил проектами по модернизации порта Зарубино и Угольного терминала в порту Восточный группы Fesco. С 2016 года работал генеральным директором управляющей компании ЗАО «Фарм-Центр», занимался развитием курганского завода «Синтез», ставропольского «Биокома», а с мая 2017 г. — и рязанского «Форта».

Марьям Хубиева окончила фармацевтический факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, кандидат фармацевтических наук. В 2005–2008 годах занимала должность главного специалиста-эксперта, советника Минздравсоцразвития России, позднее – советника, заместителя начальника Управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора, в 2010–2014 годах была директором по развитию фармпроизводителя «Оболенское», в 2014-2016 годах – генеральным директором «Фармтехнологий», в 2016-2017 годах возглавляла «Нацимбио».

Как рассказала «ФВ» Марьям Хубиева, сегодняшние изменения имеют поступательный характер развития и являются логичным процессом для «Нацимбио» на фоне объединения с Maraphon Group.

По ее словам, на курганском «Синтезе» Александр Загорский показал очень сильные результаты за короткое время.

«Уверена, он справится со всеми вызовами и сложностями, с которыми ему наверняка предстоит столкнуться в «Нацимбио». Я в «Марафоне» сконцентрируюсь на работе в сферах GR и R&D и буду заниматься производственными активами субхолдинга, помогая коллегам из «Нацимбио» и радуясь их успехам», — рассказала Марьям Хубиева эксклюзивно для «Фармвестника».

«Фармацевтический вестник»