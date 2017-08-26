Владимир Путин поручил сократить сроки проведения экспертизы лекарств для обезболивания

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтёрского движения, состоявшейся 26 июля 2017 года.

Минздраву России в срок до 30 октября 2017 г. поручено принять меры по сокращению сроков проведения экспертизы лекарственных средств для обезболивания, а также по обеспечению детей раннего возраста неинвазивными препаратами для обезболивания.

Кроме того, поручено расширить понятие «паллиативная медицинская помощь» и уточнить порядок ее оказания гражданам, в том числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядок социального обслуживания неизлечимо больных граждан и порядка межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг.

В срок до 25 декабря 2017 г. поручено установить для паллиативных больных единый стандарт социальной услуги и единый стандарт медицинской помощи, рекомендуемых для применения субъектами РФ.

Правительству поручено: определить статус добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольцев (волонтёров), а также требований, которым должны соответствовать указанные организации и лица; закрепить понятие «социальное предпринимательство»; определить полномочия органов власти всех уровней в сфере поддержки и развития добровольческих (волонтёрских) организаций; определить полномочия отдельных федеральных органов исполнительной власти по вопросам добровольчества (волонтерства); рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в целях расширения практики использования негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований; разработать комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода. Всего дано 19 поручений.