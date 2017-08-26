В Европе одобрен очередной биосимиляр препарата Humira

Биосимиляр препарата Humira компании AbbVie, разработанный совместным предприятием компаний Biogen Inc и Samsung Biologics (Samsung Bioepis), одобрен в Европе, сообщает агентство Reuters.

Новый препарат Imraldi – третий одобренный в ЕС биосимиляр препаратов, относящихся к классу ингибиторов фактора некроза опухоли (ингибиторы ФНО), разработанный Samsung Bioepis.

Imraldi одобрен для лечения ревматоидного артрита, ювенильного идиопатического артрита, аксиального спондилоартрита, псориатического артрита, псориаза, педиатрического бляшечного псориаза, гнойного гидраденита у подростков и взрослых, болезни Крона у взрослых и детей, язвенного колита и увеита.

В 2016 г. Samsung Bioepis получил одобрение европейского регулятора на препарат Benepali, являющийся биосимиляром препарата Enbrel компании Amgen, и препарат Flixabi (биосимиляр препарата Remicade компании Johnson & Johnson).

В свою очередь, уже в 2017 г. компания Amgen получила одобрение EMA на свой биосимиляр препарата Humira., известный как adalimumab.

По мнению аналитиков, первые биосимиляры Humira станут доступны европейским пациентам не ранее октября 2018 г., поскольку adalimumab защищен различными патентами.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»