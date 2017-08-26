Наметилась тенденция к снижению кадрового дефицита в аптеках

Число аптек в России ежегодно увеличивается на 10—11%. В то же время на последние годы пришелся пик кадрового голода в фармацевтической отрасли. В совокупности эти два фактора приводят к увеличению количества неквалифицированных сотрудников, работающих с лекарственными средствами, и угрожающему количеству ошибок при отпуске препаратов.

Ложные идеи: «На фоне недостатка учебных мест процветают учреждения, которые предлагают получить диплом фармацевта меньше, чем за год, и даже без необходимости посещать занятия».

Нет статистики — нет проблемы: «Если говорить о статистике, которая бы подчеркнула дефицит кадров в аптечной отрасли, то ее попросту не существует».

«Фармацевтический вестник»