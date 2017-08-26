Акции фармы Paratek Pharmaceuticals подорожали на новостях о возможной продаже

Акции фармацевтической компании Paratek Pharmaceuticals Inc. (PRTK, NASDAQ) на торгах 23 августа подорожали на 27,3% до $24,25 после новостей о том, что компания может стать объектом продажи. На торгах 24 августа акции прибавили еще 1,86% до $24,7. Рыночная капитализация достигла $694,56 млн.

Paratek Pharmaceuticals сейчас готовит к утверждению сразу нескольких антибиотических препаратов, направленных на лечение разных типов заболеваний. Препараты показали высокую эффективность и безопасность в фазе III и с высокой вероятностью могут быть одобрены регулятором в ближайшие кварталы.

В мае 2017 г. Paratek Pharmaceuticals представила положительные итоги фазы III испытаний антибиотика omadacycline для лечения внебольничной бактериальной пневмонии. Позитивными оказались также результаты фазы III испытаний omadacycline для лечения острых бактериальных инфекций кожи. В данном случае исследователи изучали безопасность и эффективность препарата при однократном ежедневном пероральном приеме.

Совместно с производителем Allergan Plc. (AGN, NYSE) компания Paratek Pharmaceuticals закончила фазу III испытаний sarecycline для лечения проблем с кожей – акне.

Как правило, антибиотики не становятся блокбастерами, как это бывает с препаратами для лечения редких или онкологических заболеваний. Тем не менее, их потенциал продаж высокий, именно поэтому Paratek Pharmaceuticals с его портфелем антибиотиков-кандидатов выглядит перспективной покупкой для крупной компании, которая сама не занимается исследованием антибиотиков. Для Paratek Pharmaceuticals это хорошая возможность улучшить рентабельность, так как компания смогла бы сократить расходы на маркетинг и продвижение новых препаратов. Впрочем, даже если продажа компании не произойдет, Paratek Pharmaceuticals может самостоятельно запустить продажу антибиотиков, в случае их одобрения FDA.

ffin