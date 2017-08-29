Минздрав предложил методику перерегистрации цен на ЖНВЛП

Министерство здравоохранения РФ готовит нормативную базу для регистрации и перерегистрации цен на жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). Ведомство опубликовало полный перечень референтных препаратов из списка ЖНВЛП, цены на которые будут перерегистрированы по новой методике.

Полный перечень жизненно важных лекарств подготовлен и опубликован Минздравом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов по поручению вице-премьера Ольги Голодец. Список готовил подведомственный министерству Научный центр экспертизы средств медицинского применения.

Как указано в карточке проекта, перечень был сформирован в рамках подготовки новых методик регистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП, которые уже разработаны Минздравом. Согласно планам, методики должны быть утверждены в III квартале 2017 года.

Перерегистрация цен, указано в отчете, будет проходить в два этапа. «На первом этапе предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на референтные лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На втором этапе после регистрации цен на референтные лекарственные препараты предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на воспроизведенные и биоаналоговые лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», – говорится в отчете. Поясняется, что новые методики помогут сократить срок госрегистрации предельных отпускных цен на лекарства.

Однако предложенные Минздравом нововведения раскритиковал Экспертный совет при Правительстве РФ. «Предлагаемые проектами нормативно-правовых актов изменения в текущем виде не способствуют стимулированию инвестиционных и локализационных инициатив в фармацевтической отрасли, что может повлечь за собой монополизацию рынка и ухудшение доступности лекарственных препаратов, включая инновационные», – заключили эксперты.

По их мнению, привязка предельной отпускной цены на препарат, например, к минимальной зарегистрированной предельной отпускной цене оттолкнет часть производителей, решивших локализовать производство в России. Вызвала вопросы со стороны экспертного сообщества новая методика и тем, что предлагаемая для государственной регистрации предельная отпускная цена на препарат не может превышать максимальную средневзвешенную цену госзакупок на этот препарат за предыдущий календарный год. «Расчет предельной отпускной цены на препарат иностранного производства, основанный на референтном ценообразовании, зависит от цен аналогичного лекарственного средства, зарегистрированного в референтных странах, и данная методика не связана с внутренним ценообразованием на основе закупочных цен, определенных при заключении государственных контрактов», – аргументировали свою позицию эксперты.

Предложенную методику расчета предельных цен на ЖНВЛП Минздрава ранее критиковала и Федеральная антимонопольная служба. В ФАС выступили против предложения о создании специальной комиссии для решения спорных вопросов, так как для этого существует судебная система.

Источник: Федеральный портал нормативных правовых актов

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