Gilead планирует заключить сделку, которая может принести компании миллиарды долларов

Gilead Sciences согласилась купить Kite Pharma за 11,9 млрд долл. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Kite Pharma разрабатывает новый класс иммунотерапии рака, которая , как ожидается, будут генерировать миллиарды.

Gilead заплатит 180 долларов за акцию, что составляет премию к рыночной цене 29,4% -на закрытие торгов в пятницу 25 августа. Цена акций Kite в тот день доходила до 178,15 долл.

Kite Pharma разрабатывает терапию на основе Chimeric antigen receptor (CAR), то есть рекомбинантного гибридного белка, сочетающего фрагмент антитела, обладающий способностью очень избирательно связываться с конкретными антигенами, с сигнализирующими доменами, способными активировать Т-клетки.

Первоначально рост компании Gilead обеспечен дорогостоящимиреволюционными препаратами против гепатита С, однако с ростом конкуренции, продажи начали падать.

Во втором квартале продажи препаратов против гепатита С — Sovaldi, Harvoni and Epclusa — составили 2,9 млрд. долл. США, по сравнению с 4 млрд. долл. годом ранее.

Акционеры Gilead долго ожидали, когда компания сделает шаг для нового роста. использовать свою наличную кучу для приобретения большого билета.

Ожидается, что сделка по покупке Kite, одобренная советами обеих компаний, будет закрыта в четвертом квартале.

Kite в разработке терапии на основе CAR-T конкурирует с Novartis, Juno Therapeutics и Bluebird bio, чтобы первой получить одобрение. Если новые препараты будут одобрены, ожидается, что они будут стоить до 500 тыс. долл. США и будут генерировать миллиарды долларов.

По прогнозам, FDA к 29 ноября решит вопрос о том, следует ли утверждать препарат на основе CAR-T для лечения лимфомы у взрослых.

Согласно данным Thomson Reuters, Gilead имеет рыночную стоимость в 96,36 млрд долл. США.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»