NICE одобрил первый в Европе препарат на основе стволовых клеток

Препарату Holoclar итальянской фармкомпании Chiesi – первому лекарственному средству на основе стволовых клеток, одобренному европейскими регуляторами, дан «зеленый свет» для применения в рамках Государственной системы здравоохранения (NHS) в Англии и Уэльсе для лечения редкого нарушения зрения, сообщает PharmaTimes.

Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) опубликовал окончательную версию рекомендаций, одобрив Holoclar для лечения взрослых пациентов с умеренным и острым дефицитом лимбальных стволовых клеток (LSCD) после ожогов глаз.

Однако в рекомендациях указано, что препарат можно использовать для лечения только одного глаза и у пациентов с конъюнктивально-лимбальным аутотрансплантатом, или у пациентов с недостатком ткани для пересадки конъюнктивально-лимбального аутотрансплантата, или в случае противопоказаний к трансплантации.

Теперь Holoclar рекомендован также для применения у взрослых пациентов с умеренным и острым LSCD после ожогов глаз для лечения обоих глаз только в контексте исследования и при недостатке ткани для пересадки конъюнктивально-лимбального аутотрансплантата.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»