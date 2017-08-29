Корейские компании начинают выпуск Viread до истечения патента

Корейское правительство разрешило 16 локальным фармацевтическим компаниям выпускать свои версии Viread (МНН тенофовир). Часть из этих препаратов модицифицированные, часть – дженерики, сообщает портал koreabiomed.com.

Эксклюзивные продажи 10 версий тенофовира будут продаваться с 26 августа 2017 г. по 25 мая 2018 года, а остальные 6 препаратов с 10 ноября 2017 г. по 25 мая 2018 года.

Патент на вещество Viread истекает в ноябре 2017 г., композитный патент – в ноябре 2018 г.

Локальные корейские компании получили привилегированные права на продажу своих препаратов на местном рынке до истечения срока действия патента на вещество Viread.

В прошлом году в Корее были выписаны рецепты на Viread на общую сумма 150 млрд вон.

В свою очередь компания правообладатель Gilead разработала новый препарат Vemlidy, превосходящий Viread по безопасности и простоте использования.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»