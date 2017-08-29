В столице Чеченской Республики открылась первая государственная аптека

Первая в республике государственная аптека открыта на базе Республиканского онкологического диспансера. Она принадлежит ГАУ «Фарммедтехснаб» Министерства здравоохранения Чеченской Республики, которое до недавнего времени осуществляло только оптовые закупки медицинских препараторов для обеспечения льготных категорий граждан.

Аптека станет централизованным пунктом по обслуживанию онкологических пациентов региона. В частности, в ней будет представлен исчерпывающий ассортимент лекарственных средств, необходимых для химиотерапии, а также другие, предусмотренные программой дополнительного льготного обеспечения.

— Новая аптека значительно облегчит жизнь пациентов, сэкономит массу времени и сил, потому что избавит от необходимости ездить по разным местам в поисках необходимого препарата, — уверен министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов. – К тому же исключается вероятность приобретения контрафактной и недоброкачественной продукции, что в конечном счете существенно повысит эффективность и качество лечения граждан.

Это первая, но не последняя розничная точка «Фарммедтехснаб». В ближайшее время государственные аптеки должны открыться и в других ЛПУ региона.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»