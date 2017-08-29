На базе «Ростех» планируется создать производителя и поставщика фармпродукции федерального уровня

В рамках трансформации фармацевтических активов Госкорпорации «Ростех» проведены кадровые изменения в Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»).

Временно исполняющим обязанности главы холдинга назначен Андрей Загорский, который покидает пост генерального директора компании «Фарм-Центр». Марьям Хубиева, ранее возглавлявшая «Нацимбио», присоединилась к команде инвестиционной компании Marathon Group.



Перед новым руководителем «Нацимбио» стоят задачи, связанные с дальнейшим повышением экономической эффективности работы предприятий холдинга.

«За последний год «Нацимбио» сделал прорывные шаги в реализации стратегии импортозамещения лекарственных средств, в том числе расширен перечень поставляемых препаратов и вакцин, начата подготовка трансфера новых иммунобиологических препаратов для российского рынка, – говорит генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов. – Перед новым менеджментом стоят еще более масштабные задачи, связанные с развитием перспективных партнерских проектов. Реализация этих планов позволит создать на базе холдинга производителя и поставщика фармпродукции федерального уровня».

Андрей Загорский окончил Дальневосточный государственный университет, программу MBA в Стокгольмской школе экономики. Получил большой управленческий опыт на руководящих позициях в крупных нефтяных, энергетических компаниях и ритейле, везде добиваясь значительных результатов, в частности, возглавлял ОАО «Якутгазпром» (ЯТЭК), руководил проектами по модернизации порта Зарубино и Угольного терминала в порту Восточный группы Fesco. С 2016 года работал генеральным директором управляющей компании ЗАО «Фарм-Центр», занимался развитием курганского завода «Синтез», ставропольского «Биокома», а с мая 2017 года – и рязанского «Форта».

Под руководством Андрея Загорского «Синтез» показал рекордные за свою новейшую историю результаты, увеличив в первом квартале 2017 года чистую прибыль в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (до 255,597 млн рублей) и удвоив ее по результатам полугодия (672,3 млн рублей).

Марьям Хубиева, ранее занимавшая должность гендиректора «Нацимбио», присоединилась к команде Marathon Group в статусе вице-президента компании Marathon Pharma.

Основная деятельность Marathon Group – инвестиции в фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. Компания активно развивает фармацевтическое направление. Субхолдинг Marathon Pharma производит около 350 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, является лидером в производстве антибиотиков цефалоспоринового ряда, а также антигриппозных вакцин.

На новой должности Марьям Хубиева будет заниматься управлением производственными активами, R&D и развитием связей с регуляторами и профессиональным сообществом.

«Наши амбициозные планы по развитию Marathon Pharma требуют разносторонней экспертизы, а также поиска и развития новых направлений бизнеса, логически и институционально сопрягаемых с основными направлениями работы субхолдинга, – говорит президент Marathon Group Александр Винокуров. – Это очень большое и серьезное направление работы, на котором в полной мере будут востребованы опыт и экспертиза Марьям».

Марьям Хубиева окончила фармацевтический факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, кандидат фармацевтических наук. В 2005–2008 годах занимала должность главного специалиста-эксперта, советника Минздравсоцразвития России, позднее – советника, заместителя начальника Управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора, в 2010–2014 годах была директором по развитию фармпроизводителя «Оболенское», в 2014-2016 годах – генеральным директором «Фармтехнологий», в 2016-2017 годах возглавляла «Нацимбио».

За время работы в «Нацимбио» запустила ряд совместных, в том числе инвестиционных, проектов с крупнейшими иностранными и российскими игроками фармацевтического рынка. Компания «ФармЭйд», созданная для вывода на рынок новых иммунобиологических препаратов, «Научный фармакопейный центр», «Киров Плазма», соглашения с «Биннофарм», «Р-Фарм», «Нанолек» и другие показали готовность компании к диалогу и сотрудничеству для достижения поставленных Госкорпорацией «Ростех» стратегических задач. Под руководством Марьям Хубиевой компания впервые начала поставлять препараты из плазмы крови человека по государственным контрактам, нарастила объемы по производству и отгрузке вакцин для национального календаря профилактических прививок.

На фото: Андрей Загорский и Марьям Хубиева.