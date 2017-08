Выручка ПАО «Отисифарм» в первом полугодии выросла на 13% На базе «Ростех» планируется создать производителя и поставщика фармпродукции федерального уровня » Компания Ipsen заявляет о регистрации нового показания по препарату в лечении рака молочной железы Компания Ipsen заявляет о регистрации нового показания по препарату Диферелин® 3,75 мг в лечении рака молочной железы в России, данное показание уже зарегистрировано в Европе. Решение регуляторных органов РФ получено 19.05.2017. На 28% снижение риска смерти, развития контралатерального рака или рецидива при применении комбинации эксеместана и овариальной супрессии по сравнению с овариальной супрессией вместе с тамоксифеном 1 .

. Полная овариальная супрессия была достигнута путем ежемесячных инъекций Диферелина в течение 5 лет для 81% женщин2 Регистрация показания была произведена на основании исследований III фазы SOFTи ТЕХТ SOFT (Suppression of Ovarian Function Trial — исследование подавления овариальной функции) и TEXT (Tamoxifen and Exemestane Trial – исследование тамоксифена и эксеместана) оценивали значение подавления яичников в снижении рецидива рака молочной железы у молодых женщин, получавших тамоксифен, и роль эксеместана-ингибитора ароматазы плюс подавление функции яичников в этой популяции. Подавление функции яичников было полностью достигнуто ежемесячными инъекциями Диферелина в течение 5 лет у 81% пациентов2. Лечение, сочетающее тамоксифен и подавление функции яичников, уменьшило относительный риск смерти, рецидива и контралатерального рака молочной железы на 22% у женщин с сохраненной менструальной функцией после получения химиотерапии по сравнению с лечением только тамоксифеном3 . Средний возраст этих женщин составил 40 лет на момент начала гормональной терапии. Вторичный анализ показал, что дальнейшая выгода может быть достигнута путем назначения этим женщинамкомбинации Диферелина с эксеместаном, что снижает риск рецидива и контралатерального рака молочной железы на 35% по сравнению с одним только тамоксифеном, в результате чего у 7 или 8 женщин из 100 не возникал рецидив рака молочной железы в течение 5 лет3 . Пруденс Фрэнсис, д.м.н., руководитель онкологического подразделения по изучению рака молочной железы Центра онкологии Питера МакКаллума, Австралия, заявила: «Для самых молодых женщин с гормоночувствительным раком молочной железы все чаще рекомендуется подавление функции яичников. Для женщин с сохраненной функцией яичников после химиотерапии, с достаточным риском рецидива и имеющих гормоночувствительный рак молочной железы, врачи, вероятно, обсудят вариант лечения с подавлением яичников плюс ингибитор ароматазы в качестве альтернативы тамоксифену». Гини Флеминг, д.м.н., директор программы по молочной железе в подразделении клинической медицинской онкологии Чикагского университета, США, добавил: «В то время как подавление функции яичников не рекомендуется для всех, добавление супрессии к тамоксифену может снизить рецидивы рака молочной железы у женщин с более высоким риском, сохраняющих овариальную функцию после химиотерапии, особенно в возрасте до 35 лет». Марина Велданова, старший вице-президент по России и странам СНГ,д.м.н.,заявила: «Мы рады, что Минздрав РФ одобрил новое показание Диферелина 3,75 мг в лечении рака молочной железы. Мы рады тем потенциальным возможностям, которые Диферелин® 3,75 мг может предоставить пациенткам, страдающим от этого изнурительного заболевания. В дополнение к отличным результатам исследования SOFT и ТЕХТ обеспечивают самую большую доказательную базу данных по безопасности для долгосрочного использования Диферелина 3,75 мг у женщин». Об исследованиях В исследование SOFT было рандомизировано более 3000 женщин с уровнем эстрадиола, соответствующим пременопаузе, с диагнозом «рак молочной железы» в период с декабря 2003 года по апрель 2011 года. Лечение продолжалось 5 лет, и впоследствии у женщин оценивались долгосрочный прогноз и побочные эффекты. Испытание проводилось Международной исследовательской группой по изучению рака молочной железы (IBCSG) в партнерстве с группой Breast International (BIG) и Североамериканской группой рака молочной железы (NABCG) и поддерживалось IBSCG, Pfizer, Ipsen и Национальным онкологическим институтом США (NCI). SOFT был разработан для оценки значения подавления функции яичников вснижении риска рецидива рака молочной железы у молодых женщин, получавших тамоксифен, и для оценки роли ингибитора ароматазы эксеместана плюс овариальная супрессия при лечении молодых женщин. Женщины в пременопаузе сположительным рецепторным статусом опухоли(эстроген/ или прогестерон), диагнозом «рак молочной железы» были рандомизированы на лечение только тамоксифеном в течение 5 лет, тамоксифеном плюс овариальная супрессия в течение 5 лет или эксеместаном плюс овариальная супрессия в течение 5 лет. В исследовании TEXT были рандомизированы более 2600 женщин с уровнем эстрадиола, соответствующим пременопаузе, с диагнозом «операбельный гормоночувствительный рак молочной железы» для оценки влияния комбинированной терапии (овариальная супрессия+ эксеместан или тамоксифен) на показатели рецидива, выживаемости без признаков заболевания или смерти. ТЕХТ был разработан для оценки 5-летнего лечения эксеместаном в комбинации с Диферелином 3,75 мг по сравнению с тамоксифеном в комбинации с Диферелином 3,75 мг у женщин с диагнозом «операбельный гормоночувствительный рак молочной железы в пременопаузе». О Диферелине Диферелин® представляет собой пептид для инъекций, который используется для лечения местно-распространенного или метастатического рака предстательной железы, лечения миомы матки, эндометриоза,преждевременного полового созревания и женского бесплодия (оплодотворение in vitro). Действующим веществом Диферелина 3,75 мг и 11,25 мг является трипторелин ацетат или памоат, аналог гонадотропин-релизинг гормона, секретируемого гипоталамусом, который первоначально стимулирует высвобождение гонадотропинов гипофиза (гормонов, вырабатываемых гипофизом), контролирующие, в свою очередь, гормональную функцию яичек и яичников. Введение Диферелина 3,75 мг и 11,25 мг приводит к подавлению активности гипоталамуса, приводящей к снижению уровней эстрогена у женщин и гормональной кастрации у мужчин. Препараты Диферелина, выпускаемые Ipsen Group, включают препарат для ежедневного введения,препарат для введения 1 раз в 28 дней и трехмесячную формы. 1 HR=0,72; (95% CI, 0,60-0,85, p=0,0002) у женщин, сохранивших менструальную функцию после ПХТ, имевших хотя бы 10% положительных рецепторов в опухоли к эстрогену и прогестерону. 2 Pagani О., Regan M.M., Walley B.A. et al. Adjuvant exemestane with ovarian suppression in premenopausal breast cancer. N Engl J Med 2014; 371:107–18. 3 Francis P.A., Regan M.M., Fleming G.F. et al. Adjuvant ovarian suppression in premenopausal breast cancer. N Engl J Med 2015; 372:436