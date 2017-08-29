Выручка ПАО «Отисифарм» в первом полугодии выросла на 13%

ПАО «Отисифарм» объявляет результаты продаж за 1-е полугодие 2017 года. Выручка компании выросла на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 12,8 млрд рублей против 11,3 млрд. рублей в 1-м полугодии 2016 г.

Прирост выручки по Топ-15 препаратам под собственными брендами компании в 1-м полугодии 2017 г. составил 1,1 млрд рублей.

ОАО «Отисифарм» (с 10 декабря 2014 г. ПАО «Отисифарм») было зарегистрировано 23 декабря 2013 г. вследствие реорганизации ОАО «Фармстандарт» через выделение брендированного безрецептурного бизнеса в Компанию. Начиная с 1 апреля 2014 года «Отисифарм» приступила к самостоятельной операционной деятельности. С 30 декабря 2014 года акции Компании находятся в открытом обращении на Московской бирже.

«Фармацевтический вестник»